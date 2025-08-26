محافظ أسيوط يبحث مع أبو قير للأسمدة إنشاء مصنع جديد لدعم الاستثمار وتنمية الصعيد

بحث اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مع المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أوجه التعاون المشترك وإمكانية إنشاء مصنع جديد للأسمدة بمحافظة أسيوط، في إطار جهود الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز التنمية بمحافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ إلى مقر الشركة بالإسكندرية، حيث استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها محافظة أسيوط، وما شهدته من مشروعات تنموية ومناطق صناعية متكاملة، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي المتميز للمحافظة يسهم في سهولة النقل والتوزيع إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد من خلال توفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيرًا إلى أن إقامة مصنع للأسمدة بأسيوط سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويدعم القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي.

من جانبه، أعرب المهندس هاني ضاحي عن تقديره لجهود محافظة أسيوط في فتح آفاق جديدة للاستثمار، مشيرًا إلى أن شركة أبو قير للأسمدة، باعتبارها أحد الكيانات الوطنية الرائدة في الصناعات الكيماوية، ترحب بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم المزارعين.

وأوضح ضاحي أن اللقاء شهد مناقشة عدد من الآليات لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والحفاظ على البيئة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وعقد اجتماعات مكثفة بين فرق العمل المختصة لمتابعة الخطوات التنفيذية، بما يضمن سرعة البدء في المشروع وتفعيله على أرض الواقع.