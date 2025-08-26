عبور 158 شاحنة مساعدات إنسانية من معبر رفح إلى كرم أبو سالم

عبرت اليوم الثلاثاء 158 شاحنة مساعدات إنسانية من بوابة معبر رفح الفرعية باتجاه معبر كرم أبو سالم لتسليمها إلى الجهات الفلسطينية الإغاثية.

وأكد مصدر مختص في معبر رفح البري أنه تم تحريك الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية، وعددها 158 شاحنة. وأشار إلى وصولها إلى معبر كرم أبو سالم لإجراء عمليات الفحص والتفريغ، وتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني والهيئات الإغاثية الأممية.

وتوزعت الشاحنات كما يلي: 59 شاحنة تابعة لهيئة الأمم المتحدة (UN)، 20 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، 20 شاحنة من دولة قطر، 9 شاحنات من بيت الزكاة، 20 شاحنة مرسلة إلى المخيم المصري، 20 شاحنة من دولة الإمارات، 10 شاحنات من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالإضافة إلى دخول 3 شاحنات سولار لتشغيل المستشفيات.

وبلغ عدد الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح البري منذ 27 يوليو الماضي حتى أمس الاثنين 3129 شاحنة، نقلت ما يقرب من 22 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية.