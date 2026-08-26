قدم فرع ثقافة الإسكندرية أنشطة متنوعة بساحة مدينة بشاير الخير (1-2)، ضمن المشروع الثقافي لمناطق الإسكان البديل الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتضمنت الفعاليات لقاء بمناسبة اليوم العالمي للشباب، قدمته الدكتورة أميرة مصطفى، من المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بالقاهرة، تناولت خلاله دور الشباب في بناء المجتمع، وأهمية مشاركتهم الفعالة في صناعة المستقبل، مع توضيح دور الدولة في تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتشجيعهم على الابتكار والمبادرة والمشاركة الإيجابية.

أعقب ذلك لقاء توعوي بعنوان "ترشيد استهلاك المياه" بمشاركة كل من: إسلام عبدالرحمن، وأمير محمد، ومحمد مصطفى، من شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تناولوا خلاله أهمية المياه باعتبارها ثروة قومية وضرورة أساسية للحياة، مع التوعية بأهمية الترشيد والحفاظ على مصادر المياه، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى إهدارها.

وتواصلت الفعاليات التي شهدت حضور العقيد أحمد عبدالعزيز، مدير مشروع التطوير الحضاري ومدير المدينة، مع ورشة حكي تحدثت خلالها عبير زكي، أخصائية المكتبات بمكتبة الشلالات، عن الآثار الغارقة بالإسكندرية، تلاها ورشة تصميم عناصر بحرية باستخدام الفوم والصلصال، تدريب الفنانة هبة حسن، مسئولة ملف المشروع الثقافي بالإسكندرية.

نُفذت الفعاليات بإشراف المشروع الثقافي لمناطق الإسكان البديل، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ومن خلال فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وتأتي استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بمناطق الإسكان البديل.