محافظ أسوان يتابع مواجهة تسرب المياه وتصدع منازل نجع السايح بعد شكاوى الأهالي

تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، أعمال اللجنة الفنية والهندسية التي انتقلت ميدانياً إلى نجع السايح بمدينة البصيلية؛ للوقوف على أسباب تجمع وتسرب المياه أسفل منازل الأهالي، وما نتج عنه من تصدعات ببعض المنازل، مع الإسراع في تنفيذ الحلول المؤقتة والدائمة التي أوصت بها اللجنة.

وانتقلت اللجنة إلى موقع المشكلة، بناءً على قرار المحافظ رقم 193 لسنة 2026، لفحص مصادر المياه الموجودة أسفل المنازل وساحة الزعامة المحمدية، وتحديد أسباب التسريب ووضع الحلول المناسبة لمنع تكراره.

وضمت اللجنة عددا من الاستشاريين والمتخصصين من جامعة أسوان ونقابة المهندسين، والهيئة القومية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الإسكان، وإدارة البيئة وجهاز شئون البيئة، والإدارة الصحية بإدفو، والإدارات الهندسية والأملاك بالبصيلية.

وكشفت المعاينة الميدانية، عقب حفر آبار استكشافية وأخذ عينات من التربة، عن وجود تجمع طفيف للمياه بمنطقة الساحة المحمدية، بجانب اعتماد الأهالي على بيارات وطرنشات تجميع صرف غير مطابقة للمواصفات، مع انخفاض منسوب الأرض مقارنة بالبيارات.

وأظهرت المعاينة، وكذا خلو نجع السايح من شبكات الصرف الصحي، فيما تبين أن طبيعة التربة بالمنطقة تحتوي على عروق طفلية، بينما أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عدم رصد أي تسريبات حالية بالخطوط والوصلات المنزلية الموجودة بالشوارع المحيطة.

وأوصت اللجنة، كحلول عاجلة، بمراجعة أربع وصلات داخلية للصرف والمياه وأربع بيارات للصرف، تحت إشراف الشركة المختصة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية، واستبدال غير المطابق منها، مع تنفيذ أعمال صيانة دورية ونزح منتظم للبيارات.

وشددت اللجنة، على أن الحل الدائم يتمثل في الإسراع باستكمال توصيل خدمة الصرف الصحي لمدينة البصيلية، بما يشمل نجع السايح، بالتوازي مع استمرار المتابعة الدورية لشبكات وخطوط مياه الشرب للتأكد من خلوها من أي تسريبات.

ويأتي التحرك الميداني في استجابة مباشرة لشكاوى الأهالي، وسط تأكيد على ضرورة التعامل مع المشكلة من جذورها، حفاظاً على سلامة المنازل والمواطنين ومنع تكرار ظاهرة تسرب المياه بالمنطقة.