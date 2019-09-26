ترامب يشيد بتقدم أوكرانيا في محادثاتها مع روسيا

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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا في مفاوضاتها مع روسيا لحل القضايا المتنازع عليها بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي لترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وقال ترامب لزيلينسكي، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الخميس: "لقد سمعت أنك حققت بالفعل الكثير من التقدم مع روسيا خلال فترة زمنية قصيرة، فقط استمر في ذلك، سيكون من الجيد إنهاء هذه الكارثة بأكملها".

وعبَّر الرئيس الأمريكي عن أمله في أن يتمكن زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الاجتماع معًا وحل جميع المشكلات.