إحالة 5 أشخاص للجنايات لاستيلائهم على أرض جمعية بالإسكندرية

قررت نيابة ثانِ العامرية في الإسكندرية، اليوم الخميس، إحالة 5 أشخاص إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وتم تحديد جلسة 16 أكتوبر المقبل لمحاكمتهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للجمعية التعاونية بمحافظة الإسكندرية.

وتعود وقائع القضية التي تحمل رقم 7902 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة ثانِ العامرية إلى تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة مباحث الأموال العامة حول قيام 5 أشخاص بالاستيلاء على قطعة أرض تابعة لجمعية محافظة الإسكندرية.

وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام كل من: «م.م.ج»، و«م.ع.ن»، و«أ.ع.ن»، و«ع.ن.ن»، و«ع.ع.ن»، بتزوير عقد لقطعة الأرض مملوكة للجمعية التعاونية الإسكانية لموظفي الديوان العام والأحياء في محافظة الإسكندرية، وتزويرهم توكيل وختم الجمعية.

وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية؛ لمحاكمتهم، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين: محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووائل رجب السيد فوده، وأمانة سر ممدوح رفعت.