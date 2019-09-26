الصين تتعهد بالرد على تشريع أمريكي يدعم المحتجين في هونج كونج

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تعهدت الصين، اليوم الخميس، بالرد على تشريع أمريكي مقترح يدعم المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج من خلال زيادة الضغوط على المسؤولين الصينيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج إن قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج 2019، التي وافقت عليها لجان الكونجرس الأمريكي أمس الأربعاء، "يمثل تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية للصين".

وأضاف: "موافقة لجان الكونجرس على القانون تشجع فقط الراديكاليين والنشطاء العنيفين من أجل زعزعة استقرار هونج كونج، مما سوف يعرض مصالح الصين والولايات المتحدة للخطر".

وأوضح أن هناك أكثر من 80 ألف مواطن أمريكي و 1300 شركة أمريكية يتواجدون في هونج كونج، مشيرا إلى أنه من مصلحة واشنطن أن يبقى المركز المالي الآسيوي مستقرا ويتمتع بالرخاء.

وقال: "أي خطوة أمريكية تقوض مصالح الصين سوف تقابل برد صارم من جانبنا".

ويشار إلى أن هونج كونج تشهد مظاهرات منذ يونيو الماضي، حيث يطالب المتظاهرون بمزيد من الديمقراطية.