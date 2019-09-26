نقيب محامي طرابلس: إنجازات نقابة مصر نموذج يجب أن تحتذي به النقابات العربية

أعرب محمد المراد، نقيب محامي نقابة طرابلس بدولة لبنان، بالنيابة عن نقباء محامين العرب الحضور بافتتاح مؤتمر السنوي لمحامي مصر، عن مدى تقديره وإعجابه بسامح عاشور نقيب النقباء في مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وشكره الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر.

وقال "المراد"، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين السنوي، المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، وعقدت جلسته الافتتاحية مساء الأربعاء، إن محامي مصر يشكلون بالعالم العربي قوة كبرى على المستوى القانوني، إضافة لدورهم على مستوى الدفاع في القضايا العامة والقضايا الحقوقية.

وأضاف أن مصر أنجبت كبار المحامين، وأنجبت فكرة المحاماة منذ ما قبل الميلاد، كما أنجبت نقابة المحامين للدفاع عن شعب مصر، وقضايا الوطن والأمة العربية، وهناك إنجاز عظيم تتفرد فيه نقابة مصر، وتتقدم عن سواها بفعل رجال كبار أعطوا معاني للنضال والدفاع عن حرية وكرامة واستقلال المحامي وسيادة القانون.

وأكد نقيب محامي طرابلس، أن نقابة المحامين في مصر استطاعت على مدى من العقود أن تقدم الكثير من أجل الكرامة الإنسانية ومن أجل كرامة المحامين منذ عام 1912 وحتى الآن، وهذا العام المثقل بالإنجازات العظيمة، بفعل العظماء من محام مصر بقيادة النقيب سامح عاشور.

وشدد على أن نقابة محامي مصر تدافع عن قضايا الأمة، وخاصة قضية فلسطين، تلك القضية المحورية المركزية على مستوى الأمة"، مشيرا: "النقيب سامح عاشور يدافع عن كرامة المحاماة، فمبارك لكم هذا الإنجاز في أن تتشارك المحاماة مع القضاء في تحقيق العدالة، وذكرها في الدستور المصري، فهو عمل فريد، ونموذج لنقابتنا العربية يجب أن نتحذى به، لأننا جسم واحد متواجد بين شعب واحد بالمنطقة العربية".

حضر المؤتمر كل من، مازن ارشيدات نقيب محامي الأردن، وعثمان الشريف نقيب محامين السودان، وجواد عبيدات نقيب محامين فلسطين، ومحمد اليماني نقيب محامين الأردن، وعدد من الأمناء المساعدين لاتحاد المحامين العرب.