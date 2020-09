بسبب مرض نادر، عاشت طفلة بريطانية لمدة 10 سنوات على الخبز ورقائق البطاطا، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وبحسب قناة "فوكس نيوز"، كانت الفتاة مارتا ديفيز حتى بلوغها سنة ونصف، تأكل الطعام المعتاد للأطفال في هذا العمر، ولكنها أصيبت بمرض نفسي غريب مرتبط بالخوف من الطعام غير المعتاد.

وتقول والدتها: "كانت تصرخ وتدفع الطعام بعيدا. وقد حاولت مساعدتها ومكافحة هذه الحالة، إلا أن الأمور مع مرور الوقت ساءت أكثر".

وبات النظام الغذائي للفتاة يعتمد فقط على الخبز المحمص ورقائق البطاطا.

وأضافت والدة الفتاة: "كانت تأكل قطعتي خبز محمصتين مع الزبدة في وجبة الفطور، و3 في العشاء. كانت تأكل نوعا واحدا من الخبز طيلة هذه الفترة".

وقررت أسرة الفتاة عرضها على معالج بالتنويم المغناطيسي، وبالفعل عقب الجلسة الأولى تناولت مارتا قطعة بيتزا ثم بدأت تأكل الخضروات والفواكه، وعقب أسابيع تذوقت ما يقارب من 50 طبقا ومأكولات أخرى.

