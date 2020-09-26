 كوريا الجنوبية تطالب بيونج يانج بتحقيق إضافي حول مقتل أحد مسئوليها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تطالب بيونج يانج بتحقيق إضافي حول مقتل أحد مسئوليها

سول - أ ش أ:
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2020 - 9:22 ص | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2020 - 9:22 ص

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، إن سول ستطلب من كوريا الشمالية المزيد من التحقيق حول مقتل أحد المسئولين الكوريين الجنوبي برصاص جنود من كوريا الشمالية.

وأضاف المكتب الرئاسي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت، "نظرا لوجود خلافات بين تفسير كوريا الشمالية وتحليلنا الاستخباراتي، قررنا مواصلة تحقيقنا في الحادث لكشف الحقيقة".

كما تعهد باتخاذ خطوات سريعة لزيادة تشديد وضع المراقبة في البحر الأصفر لمنع وقوع مثل هذا الحادث مرة أخرى.

وقدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اعتذارا لكوريا الجنوبية بشأن مقتل أحد المسئولين الكوريين الجنوبيين على يد الجيش الكوري الشمالي.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن أفراد الجيش الكوري الشمالي أطلقوا الرصاص على المسؤول بوزارة المحيطات -البالغ من العمر 47 عاما- قبل أن يتم حرق جثته.

وكان الضحية قد فٌُقِد من قارب تفتيش يوم الاثنين الماضي أثناء قيامه بواجبه في المياه قبالة جزيرة يونبيونج الحدودية الغربية.

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