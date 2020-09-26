الدولار يحقق أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل

ارتفع سعر الدولار اليوم، ليحقق أكبر مكسب أسبوعي له منذ مطلع أبريل، وذلك في ظل قلق المستثمرين حيال تباطؤ التعافي الاقتصادي وزيادة الإصابات بكورونا في بلدان أوروبا.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية مرتفعا في أحدث التعاملات 0.31 بالمئة إلى 94.601 وفي طريقه لأفضل مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل أبريل نيسان.

وبتسجيله المكاسب لخمسة أيام متتالية مقابل الين الياباني، يكون الدولار قد حقق أفضل أداء أسبوعي، مقابل الين منذ أوائل يونيو حزيران. حيث انخفض الين اليوم أمام الدولار إلى 105.60.

وتكبد اليورو أكبر خسائره الأسبوعية مقابل الدولار منذ أوائل أبريل وسجل الدولار، وهو في زيادة مقابل الفرنك السويسري لليوم السادس على التوالي، أكبر مكسب أسبوعي أيضا منذ أوائل أبريل مقابل العملة الأوروبية.

وهبط اليورو اليوم 0.4 بالمئة إلى 1.1627 دولار بعد بلوغ أدنى مستوياته في شهرين تقريبا.