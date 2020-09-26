ترامب يتعهد باعتبار شبكتي كيه كيه كيه وأنتيفا منظمتين إرهابيتين

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان مجموعة كو كلوكس كلان المتعصبة لتفوق العرق الأبيض وشبكة أنتيفا اليسارية المتطرفة منظمتين إرهابيتين، على الرغم من عدم تمتعه بسلطة واضحة للقيام بذلك.

وجاء هذا الإعلان من جانب ترامب ضمن مجموعة من الاقتراحات التي تم الكشف عنها اليوم الجمعة، في محاولة للتأثير على أصوات الناخبين من أصول أفريقية، قبيل انتخابات الرئاسة في نوفمبر.

كان الرئيس الأمريكي يقول منذ شهور إنه يخطط لإعلان منظمة أنتيفا، وهي شبكة فضفاضة من الأشخاص تروج للتشدد اليساري المتطرف، منظمة إرهابية.

وفي إطار الخطط التي تستهدف الأمريكيين من أصل أفريقي، حيث يصوتون تاريخيا وبأغلبية ساحقة للحزب الديمقراطي، تعهد ترامب بتوجيه مليارات الدولارات من الأموال الاتحادية إلى مجتمعات السود.