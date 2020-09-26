الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 850 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ «كوفيد - 19» في المملكة، اليوم السبت، منها 830 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8061 إصابة.

وتوزعت الحالات الجديدة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على 830 حالة محليّة، منها 435 في عمان، و132 في البلقاء، و164 في الزرقاء، و60 في إربد منها 10 في الرمثا، و21 في معان منها 4 في لواء البترا، و11 في عجلون، و4 في الكرك و2 في، وواحدة في العقبة و20 حالة خارجيّة بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 8061 حالة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء السبت، سجلت المملكة 4 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 43 حالة.

وأشار الموجز إلى شفاء 96 حالة اليوم، 17 في مستشفى الأمير حمزة، و 68 في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و 7 في مستشفى الملكة علياء، و4 في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

ولفت إلى إجراء 13488 فحصاً مخبريّاً، ليصبح العدد الإجمالي إلى 1155513 فحصاً.