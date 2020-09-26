السودان: مناسيب النيل تواصل انخفاضها الملحوظ

ذكر مركز التنبؤ، بوزارة الموارد المائية والري، أن نتائج تشغيل النموذج الرياضي للتنبؤ بالطقس أشارت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة، أمس، تراوحت بين 3 و25 ملليمتر على الهضبة الإثيوبية (منبع النيل الأزرق) وعلى البحيرات الاستوائية (منبع النيل الأبيض).

كما توقع المركز سقوط أمطار بين 3 و25 ملليمتر على الهضبة الاستوائية والبحيرات الاستوائية، اليوم الأحد، وبين 3 و20 ملليمتر غدًا الإثنين على الهضبة الإثيوبية وبين 3 و25 ملليمتر على البحيرات الاستوائية.

فيما أعلنت لجنة الفيضانات في وزارة الري والموارد المائية السودانية أن مناسيب النيل تواصل انخفاضها الملحوظ في معظم المواقع.

وأشارت اللجنة إلى أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الإثيوبية بلغ أمس (السبت) نحو 480 مليون متر مكعب، بينما انخفص وارد نهر عطبرة إلى حدود 80 مليون متر مكعب.

وذكرت اللجنة أن المناسيب سجلت أمس السبت انخفاضا في حدود 6 سم عند القطاع الدمازين - سنار، واستقرارا في القطاعات: سنار- الخرطوم، والخرطوم - شندي، شندي - عطبرة.

وأضافت أن القطاع خشم القربة - عطبرة شهد ارتفاعا في حدود 3 سم، والقطاع عطبرة - سد مروي شهد انخفاضا في حدود 7 سم، والقطاع سد مروي - الدبة شهد انخفاضا في حدود 3 سم، فيما شهد قطاع: الدبة - دنقلا استقرارا.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.