 تونس.. اعتقال 3 أشخاص بعد الاشتباه في انتمائهم لتنظيم إرهابي ببنزرت - بوابة الشروق
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تونس.. اعتقال 3 أشخاص بعد الاشتباه في انتمائهم لتنظيم إرهابي ببنزرت

الشرطة التونسية
الشرطة التونسية
أسماء الدسوقي
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2020 - 12:44 م | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2020 - 12:44 م

أعلنت السلطات التونسية، عن اعتقال 3 أشخاص بعد الاشتباه في انتمائهم لتنظيم إرهابي في مدينة بنزرت.

وحسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء السبت، فإن المعتقلون الثلاثة كانوا يرصدون مساكن عدد من العسكريين القاطنين في بنزرت.


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