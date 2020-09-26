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أعلنت السلطات التونسية، عن اعتقال 3 أشخاص بعد الاشتباه في انتمائهم لتنظيم إرهابي في مدينة بنزرت.
وحسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء السبت، فإن المعتقلون الثلاثة كانوا يرصدون مساكن عدد من العسكريين القاطنين في بنزرت.