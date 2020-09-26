رئيس القومي للبحوث الفلكية يؤكد: لم ندخل في حزام الزلازل

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الشبكة القومية للزلازل تسجل بشكل يومي ما لا يقل عن زلزالين قوتهم غير محسوسة للبشر داخل الأراضي المصرية.

وأضاف «القاضي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن كل أسبوع أو أسبوعين يكون هناك زلزال محسوس، مؤكدًا أن مصر لم تدخل في حزام الزلازل.

ونفى أن يكون للزلازل التي تحدث في الفترة الحالية ارتباطًا بشهر أكتوبر أو زلزال 1992، مطالبًا المؤسسات العاملة في مجال الإنشاءات أن تأخذ في الاعتبار دراسات الأمان الزلزالي عند تصميم المباني.