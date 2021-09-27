وفد حكومي يقدم لمجلس البجا عددا من المقترحات لحل قضية شرق السودان

قدم وفد سوداني حكومي، لمجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة، عددا من المقترحات لحل قضية شرق السودان، شملت فتح الموانئ والطريق القومي، وقيام مؤتمر جامع لأهل شرق السودان تكون مخرجاته ملزمة للحكومة وأهل الشرق.

وترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي اجتماعا مشتركا بين الوفد الحكومي الاتحادي ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر (شرق السودان) ووفد مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة الذي يترأسه الناظر محمد الأمين ترك ناظر الهدندوة، في بورتسودان اليوم.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن الاجتماع اتفق على السماح لصادرات بترول دولة جنوب السودان بالمرور عبر ميناء بشاير، في بورتسودان.

وأكد عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ضمان أمن الحراك الأهلي للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، وعدم التعرض له من أية جهة حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة.

وأكد كباشي، عدالة قضايا شرق السودان، مشيرا إلى أن الطريقة السلمية التي تم بها التعبير عنها تتوافق مع مبادئ ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة.

من جانبه، أكد الناظر محمد الأمين ترك، قبولهم المبدئي بالمقترحات التي قدمها الوفد الحكومي، وطلب إمهالهم مدة أسبوع للتشاور مع التنسيقيات المتحالفة مع المجلس التي لم تحضر الاجتماع.