بيلوسي تتعهد بموافقة النواب الأمريكي على خطة البنية التحتية هذا الأسبوع

تعهدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بتمرير مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 550 تريليون دولار هذا الأسبوع، وتجنب إغلاق أجهزة الحكومة الأمريكية، ما يمهد الساحة أمام جهد تشريعي مكثف لاستمرار الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن على المسار.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت بيلوسي ببرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أيه بي سي" التليفزيونية الأمريكية اليوم الأحد إننا "سنطرح مشروع القانون غدا للنظر فيه.. لكن كما تعلمون، لا أطرح أبدا أي مشروع قانون للتصويت عليه ليس أمامه فرصة للحصول على أصوات"، مضيفة أنها لا تضع "موعدا اعتباطيا".



وبينما يشير الجدول الزمني إلى أن هدف غد الاثنين لتمرير مشروع القانون، قد ينهار، عبرت بيلوسي عن الثقة في أن الديمقراطيين سيتغلبون على أي انقسامات وسيمررون أيضا مشروع قانون منفصل أكبر متعلق بالضرائب وأولويات الإنفاق بدءا من رعاية الأطفال إلى حماية المناخ، وإن كان بقيمة رئيسية أقل من 5ر3 تريليون دولار المقترحة من قبل.



ورفضت بيلوسي تحديد توقيتا معينا لمشروع القانون الأكبر، الذي هو موضع مطالب متنافسة للديمقراطيين المعتدلين والتقدميين.



وقدمت لجنة الميزانية بمجلس النواب نسخة أولية من مشروع القانون يوم أمس السبت لتصويت محتمل هذا الأسبوع، غير أن بيلوسي قالت إنه ستكون هناك مفاوضات أخرى قادمة، "خصوصا فيما يتعلق بمعالجة أزمة المناخ".