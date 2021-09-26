السجن 7 أعوام لمتهمين بحيازة 120 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، اليوم الأحد، كل من: "ط.ع.ع"، و"ح.ف.ع"، عاطلان؛ بالسجن 7 أعوام، لاتهامهما بحيازة 120 طربة لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك في القضية رقم 1374 لسنة 2021 جنايات الدخيلة.



وتعود وقائع القضية إلى تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لشرطة مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد القبض على شخصين، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.



وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهمين، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، على نطاق واسع، فانتقلت قوة أمنية إلى حيث تواجدهما، وذلك عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وأثناء تنفيذ القرار، تم تفتيشهما، وذلك حال قيادة المتهم الأول دراجة بخارية، وخلفه المتهم الثاني، فعثر بحوزتهما على "جوال بلاتيكي" بداخله 120 طربة لمخدر الحشيش، تزن 12 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.



وبتحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، عقب اقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة، تمت مواجهتهما، فأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين المحمولين؛ لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي؛ من متحصلات البيع، والدراجة لاستخدامها في عملية التوزيع.



وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم بحقهما.