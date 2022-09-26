رئيس مجلس النواب العراقي يستقيل من منصبه

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قدم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، استقالته إلى المجلس وطالب بالتصويت عليها في جلسة يوم الأربعاء.

وحدد مجلس النواب العراقي، موعد عقد جلسته وجدول أعمالها، فيما تضمن جدول الأعمال التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنّ مجلس النواب سيعقد الأربعاء المقبل، جلسة في الساعة الواحدة ظهرًا".

وأضافت أن "جدول أعمال الجلسة تتضمن التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس".