 المواطنون تشاجروا على أكياس السكر.. أسعار المواد الغذائية تُشعل غضبا في تونس (فيديو) - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المواطنون تشاجروا على أكياس السكر.. أسعار المواد الغذائية تُشعل غضبا في تونس (فيديو)

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 5:21 م | آخر تحديث: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 5:22 م

وثقت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بمحلات التسوق، حجم النقص في المواد الغذائية بأسواق تونس.

وأظهرت هذه المقاطع، رفوفا شبه فارغة وتدافعٌ بين تونسيين من أجل الحصول على أكياس سكر.

ومنذ بداية الشهر الجاري، خلت المحلات التجارية من سلع غذائية أساسية في مطابخ التونسيين، خاصة السّكر ومختلف المواد الغذائية المرتبطة به، مثل الحلوى محلية الصنع والمشروبات الغازية، إضافة إلى الأرز وزيت الطهي والحليب والزبدة والمياه المعدنية؛ مما أدى إلى تضاعف أسعارها وارتفاع الأصوات المطالبة بتدخل الحكومة لحماية الأمن الغذائي للتونسيين.

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