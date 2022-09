وثقت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بمحلات التسوق، حجم النقص في المواد الغذائية بأسواق تونس.

وأظهرت هذه المقاطع، رفوفا شبه فارغة وتدافعٌ بين تونسيين من أجل الحصول على أكياس سكر.

ومنذ بداية الشهر الجاري، خلت المحلات التجارية من سلع غذائية أساسية في مطابخ التونسيين، خاصة السّكر ومختلف المواد الغذائية المرتبطة به، مثل الحلوى محلية الصنع والمشروبات الغازية، إضافة إلى الأرز وزيت الطهي والحليب والزبدة والمياه المعدنية؛ مما أدى إلى تضاعف أسعارها وارتفاع الأصوات المطالبة بتدخل الحكومة لحماية الأمن الغذائي للتونسيين.

A scene in a Tunisian supermarket as people wrestle for Sugar...

It's horrible watching scenes like this ...#Tunisia#TunisiaDeservesBetter pic.twitter.com/2kphUHGLNI