نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي: ارتفاع الأسعار مشكلة أوروبا الأساسية



قال لويس دي جويندوز نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد الأوروبي حاليا هي التضخم القياسي، والذي أصبح واسع النطاق ويهدد الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جويندوز قوله خلال مشاركته في مؤتمر بالعاصمة الإسبانية مدريد اليوم الاثنين "خفض معدل التضخم هو الإسهام الأساسي الذي يمكننا تحقيقه لتحسين الموقف الاقتصادي".



يأتي ذلك في حين يتفق مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على ضرورة استمرار زيادة أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة لمكافحة الارتفاع السريع في الأسعار. في القت نفسه ينتظر هؤلاء المسؤولون بيانات التضخم في منطقة اليورو للشهر الحالي قبل الاستقرار على قدر الزيادة المطلوبة في سعر الفائدة.



ويتوقع المحللون زيادة كبيرة في أسعار الفائدة الأوروبية خلال الاجتماع المقبل لمجلس محافظي البنك بحيث تكون بمقدار 75 نقطة أساس كما حدث في الاجتماع الماضي.



وقال جويندوز إن حجم الزيادة في سعر الفائدة سيتوقف على طبيعة البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها قبل اجتماع البنك.



وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من اليوم إن البنك سيواصل زيادة أسعار الفائدة رغم "التباطؤ الشديد" المتوقع للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد القول "نتوقع ارتفاع أسعار الفائدة مجددا خلال الاجتماعات العديدة المقبلة (لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي)، لكبح الطلب وتجنب مخاطر استمرار توقعات التضخم المرتفع".



وأضافت في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي: "قرارتنا المستقبلية للسياسة النقدية ستواصل الاستناد إلى البيانات الاقتصادية والتعامل مع الأمر باجتماع تلو الآخر".