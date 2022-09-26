روسيا: ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم المسلح على مدرسة إلى 15 ومنفذه طالب سابق

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم المسلح على مدرسة في إيجيفسك الروسية إلى 15 شخصاً، بينهم 11 طفلاً، بحسب ما صرحت به لجنة التحقيق الروسية لوكالة "تاس".

وقالت اللجنة "حتى الآن، توصل المحققون إلى أن الجريمة أسفرت عن 39 ضحية، من بينهم 15 قتيلاً (11 طفلاً و4 بالغين)، وأصيب 24 ضحية بينهم 22 طفلاً وشخصان بالغين".

وبحسب السلطات الروسية تبين أن المهاجم، الذي فتح النار صباح اليوم على المدرسة 88 ثم انتحر، يدعى أرتيوم كازانتسيف (34 عامًا) وكان طالباً في المدرسة في السابق. وتم فتح تحقيق جنائي بتهمة القتل العمد لشخصين أو أكثر وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني.

بدوره، قال وزير التعليم الروسي، سيرجي كرافتسوف - في منشور عبر قناة الوزارة على "تليجرام" - إن كازانتسيف سبق أن تم تشخيص إصابته بمرض الفصام.