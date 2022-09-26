 مارين لوبان تشيد بفوز اليمين «التاريخي» في انتخابات إيطاليا - بوابة الشروق
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مارين لوبان تشيد بفوز اليمين «التاريخي» في انتخابات إيطاليا

روما - د ب أ
نشر في: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 12:14 م | آخر تحديث: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 12:14 م

أشادت مارين لوبان زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا، بفوز حزب "فراتيلي دي إيطاليا" (إخوة إيطاليا) القومي بقيادة جورجيا ميلوني في الانتخابات الإيطالية التي جرت أمس، واصفة إياه بـ"التاريخي".

وغردت لوبان عبر موقع تويتر، اليوم الاثنين، قائلة: "الشعب الإيطالي قرر استعادة مصيره، عبر انتخاب حكومة محبة لوطنها وقومية".

وتابعت لوبان: "لقد أبلت جورجيا ميلوني و(زعيم حزب الرابطة) ماتيو سالفيني بلاء حسنا لمقاومتهما تهديدات الاتحاد الأوروبي المناهض للديمقراطية والمتغطرس، وتحقيق هذا النصر العظيم".

وأضافت السياسية الفرنسية: "في الوقت الذي تستيقظ فيه أوروبا بأكملها، بعد بولندا والمجر والسويد والآن إيطاليا، أحثكم على الانضمام إلى المسيرة الوطنية".


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