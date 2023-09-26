السجن 3 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في مخدر الحشيش بالجيزة

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قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي الشافعي، وأمانة سر هاني أحمد حمودة، وأيمن أحمد عبد اللطيف.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 9091 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، للمتهم "أسامة ف."، في يوم 10 يونيو، أحرز بقصد الاتجار والتعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

- القبض على المتهم بالمضبوطات

وردت معلومات لقسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار شخص في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على المتهم وبحوزته 29 قطعه من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيله البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من المتعاطين.