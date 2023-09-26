أذربيجان تعرض علاج ضحايا انفجار ناجورنو كاراباخ

أعربت أذربيجان، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها لتقديم العلاج لضحايا الانفجار الذي ضرب منطقة ناجورنو كاراباخ المضطربة.

وبحسب تقارير إعلامية، قال مستشار رئيس أذربيجان حكمت حاجييف، إن المستشفيات في العديد من المناطق مستعدة لعلاج عدد كبير من المرضى في أعقاب الانفجار الذي وقع بمحطة بنزين وأسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة المئات. ولم تضح ملابسات الانفجار بعد.

ولم يكن الانفجار بعيدا عن مدينة ستيباناكيرت، عاصمة ناجورنو كاراباخ.

وشنت باكو مؤخرا عملية عسكرية سعيا للسيطرة الكاملة على ناجورنو كاراباخ، المعترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، ولكن تقطنها أغلبية أرمنية تطالب بالسيادة عليها.

ويفر آلاف السكان حاليا إلى دولة أرمينيا المجاورة، وكان كثير منهم يقفون وقت الانفجار في طوابير للحصول على البنزين.