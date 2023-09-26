يقدم فريق جراند الهوسابير العرض المسرحي "جمعية المطلقون" تأليف معتز فراج، فكرة وإنتاج أروى قدورة، إخراج محمد أشرف، وذلك في السادسة والثامنة والنصف مساءً، 7 أكتوبر المقبل، على مسرح الهوسابير.



تدور أحداث العرض حول الخلاف الأزلي بين الرجال والنساء، في إطار كوميدي ساخر، ويناقش العرض قضايا الزواج والطلاق من وجهة نظر الرجل، وأيضاً مشاكل الجواز بشكل عام منذ البداية، والمشاكل المحفوفة بالهموم التي تواجهه الشاب، إلى جانب التطرق إلى أهمية النظر وتسليط الضوء على القوانين، وأن تكون منصفة للطرفين وليس لطرف واحد فقط.



العرض مأخوذ عن رواية جمعية المطلقون لمنتجة العمل المنتجة أروى قدورة، إضاءة مايكل نصحي، ديكور محمد عاطف، ألحان محمد عصام، استعراض باسم جمال، إعداد موسيقي عمر عباس، تصميم بوسترات عبد الرحمن زحل، مخرجان منفذان محمد محسن ومعتز فراج.