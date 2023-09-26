قال طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه شعر برغبة كبيرة من لاعبي الزمالك في تحقيق الانتصار على المقاولون العرب، وكانت هناك روح كبيرة ظهرت في بعض فترات اللقاء، مشيرا إلى أن هناك بعض الأخطاء الفنية وراء التعادلات الأخيرة أمام بيراميدز ثم المقاولون.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "هناك أخطاء فنية من أوسوريو أمام المقاولون العرب، وقام بتغيير 7 لاعبين دفعة واحدة في تشكيلة الفريق الأساسية التي خاضت لقاء بيراميدز السابق، وأداء الفريق تحسن بعد مواجهة أرتا سولار".

وأكمل: "الزمالك أصبح يتأثر بغياب بعض اللاعبين مثل زيزو وفتوح، ومن غير المنطقي خوض الفريق كل مباراة بتشكيل مختلف، من الصعب تغيير 8 أو 9 لاعبين دفعة واحدة، وكان أحمد إيشو يستحق المشاركة أساسيا، وتلك التغييرات في التشكيلات ستؤثر بالطبع على حالة التأقلم والتجانس بين اللاعبين".

وواصل: "أعتقد أن الكرة الأخيرة لهدف التعادل هناك لمسة يد على أحد لاعبي المقاولون العرب، رغم ذلك كانت هناك أخطاء من لاعبي الزمالك في الركلة الركنية".

وزاد: "الأهلي قام بإرسال خطابات قبل بداية الموسم، الأول يخض مبارياته والثاني المطالبة بالحيادية، وهو ما يعطيني بشكل شخصي مؤشر معين وأتمنى أن يأخذ نادي الزمالك عن طريق اللجنة المؤقتة ومدير الكرة، بتقديم طلب رسمي للتحقيق فيما حدث خلال لقاء المقاولون، وفقدان النقاط بهذا الشكل يؤخر الفريق في الترتيب، اليوم شهد أخطاء عديدة وضغوط كبيرة على لاعبي الزمالك، وإشهار بطاقات صفراء وعدم احتساب ركلة جزاء ولا نبحث سوى عن العدالة التحكيمية فقط".

وأكمل: "أمين عمر أخطأ كثيرا في لقاء الزمالك ضد المقاولون العرب، وقام بمد الوقت الضائع للعب ركلة ركنية، والحالة الوحيدة التي يمنحه القانون فيها أحقية زيادة الوقت هي احتساب ركلة جزاء، كان عليها إنهاء المباراة قبل لعب الركنية".

وأشار إلى أن الزمالك كان يسعى للفوز، ومن المهم جدا للفريق تجميع أكبر عدد من النقاط حتى شهر يناير لحين إبرام صفقات جديدة، حتى لا يخرج من المنافسة على الدوري مبكرا.

وأتم: "الزمالك قادر على الفوز أمام ارتا سولار بنتيجة أكبر من ثلاثة أهداف، لابد أن يلعب اللاعبون السهل، ولا يجب إعطاء اللاعبين واجبات متركبة، لان الإمكانيات حاليا لا تساعد اللاعبين في تطبيق الكثير من المهام داخل النادي، ومثلا ابراهيما نداي لعب في 4 مراكز خلال المباريات الثلاث الماضية".