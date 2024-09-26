20% من سكان كوريا الجنوبية في عمر 65 عاما فأكثر

أظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر يمثلون ما يقرب من 20% من سكان كوريا الجنوبية هذا العام، وسط تسارع الشيخوخة وانخفاض معدل المواليد بشكل حاد.

ووفقا لبيانات من هيئة الإحصاءات الكورية، بلغ عدد كبار السن 94ر9 مليون شخص في عام 2024، ما يمثل 2ر19% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 75ر51 مليون نسمة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

ومن المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 20% في عام 2025، مما سيجعل كوريا الجنوبية "مجتمعا فائق الشيخوخة"، ومن المرجح أن ترتفع النسبة إلى 30% في عام 2036 وأكثر من 40% بحلول عام 2050.

وبلغ عدد الأسر المسؤول عنها كبار السن 66ر5 مليون أسرة في عام 2023، وهو ما يمثل 5ر26% من إجمالي الأسر في البلاد.



ويُتوقع أن يرتفع عدد الأسر التي يتولى أمرها كبار السن ليشكل 6ر50% من إجمالي الأسر في البلاد بحلول عام 2052.





