 وفد من «التنظيم والإدارة» يزور واشنطن لبحث تبادل الخبرات في الإصلاح الإداري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفد من «التنظيم والإدارة» يزور واشنطن لبحث تبادل الخبرات في الإصلاح الإداري

شريف حربي
نشر في: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 8:59 م | آخر تحديث: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 8:59 م

زار وفد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، واشنطن، حيث اجتمع الوفد مع المختصين ببعض المؤسسات الأمريكية، وكذا بالبنك الدولي؛ بهدف تبادل الخبرات في مجال الإصلاح الإداري، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية والنظم الحديثة في إدارة الموارد البشرية بكل مكوناتها من منظومة التعينات وتنمية وبناء القدرات والتدريب، وتقييم الأداء وغيرها بما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت مقابلات الوفد الأكاديمية الأمريكية الوطنية للإدارة العامة والمكتب الفيدرالي للإدارة والميزانية، وكذلك إدارات الموارد البشرية وتقييم الأداء ومصلحة الضرائب الداخلية، والجمعية الامريكية للإدارة العامة وجامعة جورج تاون.

جاء ذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تشمل دعم الحوكمة الاقتصادية.

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