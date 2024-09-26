الجيش الإسرائيلي يفجر مسجد العطار غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

فجّر الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء مسجد العطار غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



ووثق مقطع فيديو لحظة تفجير المسجد عقب تفخيحه بمواد متفجرة



ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل سنة، تسببت العمليات العسكرية علاوة على آلاف القتلى والمصابين والأزمة الإنسانية، بدمار كبير.

وكشفت بيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) وقاعدة المعلومات الجغرافية أن أكثر من 60 بالمئة من مساجد غزة تعرضت للتدمير أو لحقت بها أضرار.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير إن الجيش الإسرائيلي دمر 169 ألف مبنى، مشيرة إلى أنه وإلى تاريخ 13 سبتمبر 2024 كان نحو 59 بالمئة من مباني القطاع الفلسطيني المحاصر دمّر بالكامل أو تضرّر، وذلك استنادا إلى صور أقمار صناعية أمريكية قام بتحليلها الباحثان كوري شير وجايمون فان دي هويك. وتعادل هذه النسبة نحو 169 ألف مبنى.

وأشار الباحثان إلى أن الجزء الأكبر من هذا الدمار وقع خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب.

ومع توالي أيام الحرب، بات نحو 75 بالمئة من مباني مدينة غزة مدمرا أو متضررا.

أما القطاع الصحي، فقد هاجمت إسرائيل أغلب مستشفيات قطاع غزة أثناء الحرب ودمرت 16 مستشفى من أصل 36 أي 44 بالمئة لا تزال تعمل لكن بشكل جزئي.