الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي على ملعب فيصل بن فهد بمنطقة الملز، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك.

الأهلي يواجه الزمالك في التاسعة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب المملكة آرينا في مباراة السوبر الإفريقي.

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة فنية من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، شرح خلالها بعض الأمور الفنية والخططية، كما طالبهم بالالتزام التام بالتعليمات الفنية من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد.

ثم قام اللاعبون بأداء فقرات بدنية خاصة تحت قيادة مخطط الأحمال أندريس أندويا.

ثم أجرى اللاعبون بعض التدريبات الخاصة بالكرة، فيما ركز كولر على تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية، بالإضافة لمنح اللاعبين تعليمات هامة من أجل تنفيذها خلال المران.