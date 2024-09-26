يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم حار رطب نهارا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية خفيفية صباحا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الادارية 33 21

6 اكتوبر 32 21

بنها 32 22

دمنهور 31 21

وادى النطرون 32 21

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 21

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 31 24

بورسعيد 29 25

الاسماعيلية 33 21

السويس 33 22

العريش 30 21

رفح 29 20

رأس سدر 34 23

نخل 31 18

كاترين 29 17

الطور 32 25

طابا 32 25

شرم الشيخ 36 27

الاسكندرية 29 22

العلمين 28 21

مطروح 28 21

السلوم 30 22

سيوة 36 22

رأس غارب 34 26

الغردقة 35 26

سفاجا 35 26

مرسى علم 34 25

شلاتين 36 27

حلايب 34 28

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 33 22

بني سويف 33 21

المنيا 34 21

أسيوط 34 21

سوهاج 36 23

قنا 39 24

الأقصر 39 24

أسوان 40 25

الوادى الجديد 38 24

أبوسمبل 39 25

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:



العظمى الصغرى



مكة 44 26

المدينة 43 29

الرياض 39 24

المنامة 36 33

أبوظبى 39 30

الدوحة 40 28

الكويت 42 28

دمشق 32 16

بيروت 29 25

عمان 31 17

القدس 29 17

غزة 30 23

بغداد 38 23

مسقط 35 30

صنعاء 28 13

الخرطوم 40 28

طرابلس 31 24

تونس 34 22

الجزائر 29 17

الرباط 25 18

نواكشوط 33 27

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى



أنقرة 27 09

إسطنبول 28 19

إسلام آباد 35 22

نيودلهى 33 25

جاكرتا 33 26

بكين 25 14

كوالالمبور 32 24

طوكيو 31 22

أثينا 28 19

روما 27 20

باريس 19 13

مدريد 21 12

برلين 20 15

لندن 18 11

مونتريال 20 14

موسكو 23 14

نيويورك 24 17

واشنطن 27 19

أديس أبابا 21 12