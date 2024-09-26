حزب الله اللبناني ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء

نشر "حزب الله" ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان وشعبه".‏



وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الأربعاء 25-09-2024 وفقا للآتي:

استهداف قاعدة ‏إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1.

أطلقت المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء 25-9-2024 عند الساعة السادسة والنصف صاروخًا ‏باليستيًا من نوع "قادر "1 مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي.

استهداف مستعمرة حتسور بعشرات ‏الصواريخ.

استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي في قاعدة دادو بعشرات ‏الصواريخ.

استهداف مستعمرة ساعر بصليات من ‏الصواريخ.

استهداف مستعمرة كريات موتسكين ‏بصليات من الصواريخ.

استهداف مصنع المواد المتفجرة ‏في ‏منطقة زخرون بصلية من صواريخ فادي 3.‏

استهداف ثانٍ لمستعمرة كريات ‏موتسكين بصليات من صواريخ فادي 1.‏

تصدت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 25-09-2024 لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏مقابل بلدتي حولا وميس الجبل بالأسلحة المناسبة وأجبرتهما على مغادرة الأجواء ‏اللبنانية.

استهداف التجهيزات التجسسية في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.

استهداف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية ‏الثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار اليومين على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات مكثفة من حزب الله.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى 558 قتيلا من بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا، وفق آخر إحصائية أعلنها وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.

هذا، وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن ضربات جديدة ضد حزب الله في لبنان.