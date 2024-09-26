استشهاد 22 شخصا وجرح 48 آخرين بغارة إسرائيلية في لبنان

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية العامة استشهاد 22 شخصا وجرح 48 آخرين جراء هجوم إسرائيلي على المعيصرة وجون وراس اسطا في لبنان.



وقال المركز في بيانه أن "غارات العدو الإسرائيلي اليوم على بلدات المعيصرة قضاء كسروان، وجون قضاء الشوف، وراس اسطا قضاء جبيل أدت إلى استشهاد اثنين وعشرين شخصا وإصابة ثمانية وأربعين بجروح".



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان إن "إجمالي 200 ألف شخص نزحوا في لبنان منذ أن بدأ حزب الله إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل قبل نحو عام"، مشيرا إلى أن 111696 شخصا نزحوا منذ أكتوبر 2023.

وأشار المكتب إلى أنه منذ يوم الاثنين الماضي، قُتل ما يقرب من 600 شخص، بمن فيهم 50 طفلا و94 امرأة، وما يقرب من 1700 شخص أصيبوا في جميع أنحاء لبنان، نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية.