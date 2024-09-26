ستارمر يتجه لعقد محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن خطة لإعادة الضبط ما بعد بريكست

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من المقرر أن يزور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بروكسل فيما يكثف الجهود لـ"إعادة ضبط" علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.

ويريد رئيس الوزراء إصلاح الأضرار الناتجة عن سنوات من الخلاف بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) في محاولة لتعزيز التعاون التجاري والأمني، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن ستارمر سوف يزور بروكسل الأسبوع المقبل بعدما التقى الاثنان في نيويورك.

التقى ستارمر مع عدد من قادة الاتحاد الأوروبي منذ تولى المنصب وتحدث بشأن خططه "الطموحة" من أجل علاقة جديدة.

وقال ستارمر: "أريد أن أعيد ضبط علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي وجعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مفيدا للشعب البريطاني".

واقترح الاتحاد الأوروبي برنامجا لحركة الشباب في الفئة العمرية 18 إلى 30 عاما، في إطار اتفاق مع المملكة المتحدة ولكن ستارمر عارض أي شيء يمكن رؤيته على أنه إعادة تطبسق لحرية الحركة.