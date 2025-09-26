الكرملين ينتقد تهديدات الناتو باستخدام القوة في حال حدوث انتهاكات لمجاله الجوي

انتقد الكرملين تصريحات حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي أشار فيها إلى إمكانية إسقاط الطائرات الروسية في حال حدوث انتهاك مستقبلي لمجاله الجوي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريحات للتليفزيون الروسي الرسمي، اليوم الجمعة، إن المزاج العام في أوروبا يزداد احتداما.

وأوضح بيسكوف، "التصريحات الخاصة بضرورة إسقاط الطائرات الروسية تعد، على أقل تقدير، متهورة وغير مسؤولة، وبالطبع خطيرة بسبب عواقبها".

ورفض بيسكوف، مجددا، الاتهامات بأن روسيا انتهكت المجال الجوي الإستوني، مؤكدا أنه لا يوجد دليل على ذلك.

وكانت دول الناتو قد عقدت اجتماعا خاصا في مقر الحلف في بروكسل، يوم الثلاثاء الماضي، بناء على طلب إستونيا، بعد أن انتهكت ثلاث مقاتلات روسية من طراز ميج - 31 المجال الجوي الإستوني لمدة نحو 12 دقيقة فوق بحر البلطيق.

وحذر حلف شمال الأطلسي من مغبة أي انتهاكات أخرى للحدود، مهددا باستخدام القوة.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، إن "القرارات المتعلقة بشأن ما إذا كان سيتم التعامل مع الطائرات التي تقوم بانتهاك الأجواء، مثل إطلاق النار عليها،ستُتخذ وقت وقوع الحدث."