العراق يرفض تهديد نتنياهو بشأن استهداف مليشيات على أرضه

أعلن العراق، الجمعة، رفضه لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتهديده باستهداف ما سماه الأخير "مليشيات" على أرض البلد العربي.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكرت الوكالة أن حسين "عبر عن رفضه لتصريحات رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بشأن العراق".

واعتبر حسين تهديد نتنياهو خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة باستهداف ما سماه "مليشيات" بالعراق "تصريحات غير مقبولة".

وأكد أن "الهجوم على أي عراقي هجوم على العراق".

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ادعى نتنياهو أن "نصف قيادة الحوثي أقصيت، ويحيى السنوار في غزة قتل، والمليشيات في العراق لا تزال مرعوبة هي وقادتها، إن هاجموا إسرائيل فسيقضى عليهم أيضا"، دون تحديد تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الجمعة، ألقى نتنياهو خطاب بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قاعة شبه فارغة بعد انسحاب معظم الوفود احتجاجا على حرب الإبادة بقطاع غزة التي توشك على دخول عامها الثالث.

ومع الإعلان عن كلمته، انسحبت معظم وفود الدول من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في موقف احتجاجي ضد نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وفي 17 سبتمبر الجاري، أدرجت الولايات المتحدة 4 جماعات على قائمة الإرهاب، قالت إنها "مليشيات موالية لإيران" في العراق وسوريا، وهي حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الامام علي، وذلك في خطوة يراها مراقبون "استراتيجية" ضمن سياسة "الضغط الأقصى" على طهران.

وفي 18 أكتوبر الماضي، نعت حماس قائدها السنوار، وأكدت مقتله في مواجهة مع جنود إسرائيليين، وذلك بعد يوم من نشر الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك بيانا مشتركا أعلنا فيه قتل 3 أشخاص في عملية نفذها الجيش في قطاع غزة كان من بينهم السنوار.

وفي 30 أغسطس الماضي، أعلنت جماعة الحوثي رسميا مقتل رئيس الحكومة (غير المعترف بها دوليا) أحمد الرهوي، مع عدد من الوزراء جراء قصف إسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء، في 28 من الشهر ذاته.