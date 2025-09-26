عشائر غزة: بث خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة في معسكرات النازحين الفلسطينيين يعيد للأذهان ممارسات النازية

صرّح عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في غزة، أن ما أقدم عليه مجرم الحرب بنيامين نتنياهو عبر بث خطابه في الأمم المتحدة للنازحين في قطاع غزة بمكبرات الصوت، يعيد إلى الأذهان ما كان يقوم به الجيش النازي الألماني حين كان يروّج لدعاية هتلر داخل معسكرات الاعتقال والإبادة.

وأضاف المصري أن نتنياهو يحاول أن يفرض سماع صوته على الجوعى والمحاصَرين، وعلى الثكالى والأيتام الذين فقدوا آباءهم تحت نيران الاحتلال، في مشهد يعكس أبشع صور الاستعلاء والفاشية، ويؤكد إفلاسه وفشله الذريع.

وأكد المصري أن هذا السلوك يكشف الطبيعة الفاشية والعقلية الاستعمارية التي ما زالت تحكم قادة الاحتلال، ويبرهن للعالم أن الشعب الفلسطيني يتعرض اليوم لنسخة محدثة من الجرائم النازية، ولكن بأدوات الاحتلال الصهيوني.

وشدّد المصري على أن مثل هذه الممارسات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل ستزيده صمودًا وتمسكًا بحقه في الحرية والعودة والاستقلال، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والوقوف أمام هذه الممارسات الإجرامية التي تمثل وصمة عار على جبين الإنسانية.