مدير التأمين الصحي ببني سويف يوجه بتنمية المهارات الطبية واللغات لطالبات التمريض

تابع الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، انتظام سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027 بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض والمعهد الفني للتمريض التابعين للفرع؛ وذلك للاطمئنان على جاهزية المنشآت التعليمية وتوفير البيئة المناسبة للطالبات، في إطار خطة الهيئة لدعم منظومة التعليم والتدريب التمريضي والاستثمار في العنصر البشري.

وشملت الجولة الميدانية التفقدية استعراض نسبة حضور الطالبات بالفصول الدراسية، إذ إن إجمالي عدد الطالبات المقيدات بالمدرسة والمعهد يبلغ 155 طالبة، مُوزعات على مراحل، بجانب متابعة انتظام المحاضرات النظرية والتدريبات العملية؛ بما يضمن رفع مستوى التحصيل العلمي والمهني، وتأهيل كوادر تمريضية كفء للعمل بالمؤسسات الصحية.

وأوضح التقرير الشامل للمتابعة، أن إجمالي عدد الطالبات المقيدات بالمدرسة والمعهد يبلغ 155 طالبة، مُوزعات على المراحل الدراسية كالتالي: الصف الأول: 33 طالبة، والصف الثاني: 30 طالبة، والصف الثالث: 30 طالبة، والصف الرابع: 30 طالبة، والصف الخامس: 32 طالبة.

وقدم الدكتور محمد يحيى إسماعيل، خلال تفقده للفصول، التهنئة للطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي، حاثًّا إياهن على الالتزام والانضباط والحرص على التحصيل العلمي والتدريب الميداني للوصول إلى مستويات متميزة وفق القواعد واللوائح المنظمة.

وشدد مدير عام الفرع على أهمية صقل مهارات الطالبات في اللغة الإنجليزية والمصطلحات الطبية الحديثة، والاعتماد على المراجع العلمية المتطورة، بالتوازي مع التحديث المستمر للمناهج الدراسية بما يواكب المستجدات الصحية ومتطلبات سوق العمل.

وأكد أن تطوير التعليم التمريضي يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية الفرع لبناء كوادر مؤهلة، بما يصب مباشرة في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين بنظام التأمين الصحي.

ورافق مدير عام الفرع خلال جولته التفقدية كلٌّ من: "الدكتور أحمد سمير، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، والدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التمريض، والدكتور مصطفى الكومي، مدير المكتب الفني، ومصطفى محمود، مدير إدارة المتابعة والتقييم، حيث تأكد الوفد من اكتمال التجهيزات والوسائل التعليمية الشاملة لتوفير كل مقومات النجاح لعام دراسي جديد ومستقر".