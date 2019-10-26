 قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة بلباو.. كشف موقف جواو فيليكس - بوابة الشروق
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قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة بلباو.. كشف موقف جواو فيليكس

وكالات
نشر فى : السبت 26 أكتوبر 2019 - 2:22 ص | آخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 2:22 ص

استدعى دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، 18 لاعبا الجمعة لقائمة الفريق استعدادا لمواجهة أتلتيك بلباو، اليوم السبت، في الدوري الإسباني.

وغاب عن القائمة للإصابة كل من المدافع الأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينيز بسبب إصابة عضلية، وستيفان سافيتش الذي سيغيب للمباراة الثالثة على التوالي بسبب إصابة عضلية أيضا، والمهاجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس الذي أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن ليغيب بذلك لثاني مباراة على التوالي.

وضمت قائمة الـ18 لاعبا كل من:-

حراسة المرمى: أنطونيو أدان ويان أوبلاك.

الدفاع: كيران تريبيير وسانتياجو آرياس وفيليبي مونتيرو وماريو هيرموسو ورينان لودي.

خط الوسط: كوكي ريسوريكسيون وتوماس بارتي وماركوس يورينتي وساؤول نييجيز وهيكتور هيريرا وتوماس ليمار وفيكتور ماشين فيتولو.

خط الهجوم: أنخيل كوريا وألفارو موراتا ودييجو كوستا ورودريجو ريكيلمي.


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