اليابان تقدم مساعدات للمالديف بقيمة خمسمائة مليون ين لمكافحة الإرهاب

وقعت اليابان، وجزر المالديف اتفاقية بقيمة خمسمائة مليون "ين " ياباني "4.6 مليون دولار" كمساعدات يابانية لجزر المالديف - الدولة التي تقع في المحيط الهندي - لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب والسلامة العامة.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية -في بيان لها أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم السبت، أنه قام بتوقيع الاتفاقية، السفير الياباني لدى المالديف ، كيكو ياناي ، ووزير خارجية المالديف، عبد الله شهيد في العاصمة (ماليه).

وتهدف الاتفاقية إلى توفير مركبات الشرطة وأجهزة فحص السوائل وأجهزة الأشعة "السينية " بالإضافة إلى إمدادات أخرى.

وتأتي هذه المساعدات في الوقت الذي تزايدت فيه المخاوف بشأن النفوذ المتزايد لتنظيم "داعش " والمنظمات الإرهابية الأخرى في جنوب آسيا ، في أعقاب حوادث التفجير التي وقعت في سريلانكا في أبريل الماضي وأدت إلى مقتل أكثر من 250 شخصا.

يشار - في هذا الصدد - إلى أن تعزيز مكافحة الإرهاب أمر مهم بشكل خاص بالنسبة لجزر المالديف التي تعتمد بشكل رئيسي على صناعة السياحة.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، قد أكد خلال اجتماع عقده يوم الإثنين الماضي في (طوكيو) مع رئيس المالديف ، إبراهيم محمد صليح ، أهمية حرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ .