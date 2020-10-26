القبض على اثنين من عناصر داعش في كركوك العراقية

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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الاثنين، الإطاحة بارهابيين اثنين في الحويجة بمحافظة كركوك "250 شمال بغداد".

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع)، إن مفارزها المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على إرهابيين اثنين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك والمطلوبين وفق أحكام الارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية.

وأشارت إلى أن الموقوفين ضمن الخلايا النائمة في ما يسمى قاطع الفلوجة ولاية كركوك، مبينة أنه خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وقاما بإيصال معلومات عن تحركات القوات الأمنية لعصابات داعش.

وأضافت أنه تم ايداعهما التوقيف لاستكمال التحقيق، ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.