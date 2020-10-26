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أعلنت شركة البرمجيات الألمانية "إس.أيه.بي"، اليوم، ارتفاع صافي أرباحها بعد حساب الضرائب خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 31% سنويا إلى 1.65 مليار يورو مقابل 1.26 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي

وزادت أرباح كل سهم من أسهم الشركة بنسبة 26% سنويا إلى 1.32 يورو.

في الوقت نفسه، تراجعت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 12% سنويا إلى 1.47 مليار يورو.

كما تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4% إلى 6.54 مليار يورو.

وتتوقع الشركة الألمانية وصول إجمالي إيراداتها خلال العام الحالي إلى 27.2 مليار يورو بما يعادل 27.8 مليار يورو مع تثبيت سعر الصرف، في حين كانت توقعاتها السابقة للإيرادات تبلغ 27.8 مليار يورو بما يعادل 28.5 مليار يورو.

كما تتوقع الشركة استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وبخاصة بالنسبة للصناعات الأشد تضررا من الجائحة.

وقالت الشركة إنها ستواصل النمو في إيرادات قطاع الحوسبة السحابية لتصل إلى أكثر من 22 مليار يورو عام 2025 مع زيادة حصة القطاع المتوقعة من إجمالي إيراداتها إلى نحو 85%.