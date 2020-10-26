بشكتاش يستعيد انتصاراته في الدوري التركي ويقفز لمنتصف جدول المسابقة

استعاد بشكتاش نغمة الانتصارات في لدوري التركي لكرة القدم بفوز ثمين 3 / 2 على مضيفه دينزليسبور اليوم الاثنين في ختام مباريات المرحلة السادسة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز تشايكور ريزا سبور على مضيفه سيفاس سبور 2 / صفر.



وبدأ بشكتاش رحلة الهروب من منطقة الخطر حيث رفع رصيده إلى سبع نقاط ليقفز إلى المركز الثاني عشر مناصفة مع غازي عنتاب وتجمد رصيد دينزليسبور عند خمس نقاط ليتراجع إلى المركز التاسع عشر.



وأنهى بشكتاش الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما أتيبا هتشنسون وفنسان أبوبكر في الدقيقتين 13 و39 من ضربة جزاء.



وفي الشوط الثاني ، أضاف سايل لارين الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 48 ولكن بشكتاش تعرض لطرد لاعبه جوزيف دي سوزا في الدقيقة 67 .



واستغل دينزليسبور النقص العددي في صفوف ضيفه وقلص النتيجة من خلال هدفين سجلهما موريس ميسانوفيتش وهادي ساكو في الدقيقتين 76 و90 .



وفي مباراة أخرى اليوم ، تغلب تشايكور ريزا سبور على مضيفه سيفاس سبور بهدفين نظيفين سجلهما فابريسيو بايانو ولويك ريمي في الدقيقتين الثالثة و90 ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الخامس وتجمد رصيد سيفاس عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.