محمود محيي الدين: العالم يسعى لمنع تحول الحالة الاقتصادية من الركود إلى الكساد

أعرب محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عن استيائه من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وقال محيي الدين، في تصريحات لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، إن فيروس كورونا تسبب في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في غالبية دول العالم، مشيرًا إلى حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن العالم يسعى حاليًا إلى منع تحول الحالة الاقتصادية من الركود للكساد؛ بسبب أزمة فيروس كورونا، بعد تأثيرها على معدلات النمو الاقتصادي وتراكم الديون.

وأشاد بتعامل مصر مع أزمة فيروس كورونا، وحفاظها على معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر سجلت نموًا إيجابيًا على عكس معظم دول العالم.