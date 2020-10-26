أبو طالب توفيق رئيسا لمصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

أصدر الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتعيين المهندس أبو طالب توفيق رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، خلفًا للمهندس إبراهيم فتحي، الذي وجه له زكريا خالص الشكر عن الفترة التي قضاها في خدمة الشركة.

جدير بالذكر أن المهندس أبو طالب توفيق في عام ٢٠١١ تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة، وفي عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٥ تولى رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للفترة الأولى، ومن عام 2016 حتى عام 2018 تولي رئاسة شركة الصيانة والأعمال الفنية للفترة الثانية.

وقد شهدت الشركة، خلال تلك الفترات، تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، وزيادة في عدد العملاء، بالإضافة إلى توسع كبير في البنية التحتية للشركة ومشروعاتها التنموية.