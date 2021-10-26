تاو في قائمة جنوب إفريقيا الأولية لتصفيات المونديال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا القائمة المبدئية المكونة من 36 لاعبا استعدادا لمواجهتي زيمبابوي وغانا، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022».

وشهدت القائمة تواجد المهاجم بيرسي تاو المنضم حديثا إلى الأهلي والذي غاب عن القائمة النهائية لفريق بافانا بافانا مطلع أكتوبر الجاري بسبب الإصابة بعدما كان ضمن القائمة الأولية.

وسيعلن منتخب جنوب إفريقيا القائمة النهائية يوم الإثنين المقبل في مؤتمر صحفي مع توضيح كيفية شراء الجمهور لتذاكر مباراة زيمبابوي.

وتتصدر جنوب إفريقيا ترتيب المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط وتليها غانا بفارق نقطة، قبل أن تستضيف زيمبابوي في 11 نوفمبر المقبل ثم تخوض مواجهة حاسمة ضد مضيفتها غانا في 14 نوفمبر.