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ريفر بليت يعزز صدارته للدوري الأرجنتيني

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 10:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 10:29 ص

عزز فريق ريفر بليت موقعه في صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على أرجنتينوس 3 / صفر مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز إنديبندينتي على يونيون سانتا في 1 / صفر.

ورفع ريفر بليت رصيده إلى 42 نقطة موسعا الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه تاليريس كوردوبا صاحب المركز الثاني إلى تسع نقاط، بينما تجمد رصيد أرجنتينوس عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسجل الأهداف الثلاثة لريفر بليت، برونو زوكوليني وجوليان ألفاريز وبراين روميرو في الدقائق 28 و57 و59 .

كذلك تغلب إنديبندينتي على يونيون سانتا في 1 / صفر ليرفع الأول رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع ويتجمد رصيد يونيون سانتا في عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.

وسجل بريان مارتينيز هدف الفوز لإنديبندينتي في الدقيقة 73 ثم شهدت المباراة طرد زميله دومينجو بلانكو في الدقيقة 80 .


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