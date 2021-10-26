الأميرة اليابانية ماكو تقترن بزوج من العامة وتترك العائلة الملكية

تعتزم الأميرة اليابانية ماكو الزواج من صديقها غير الملكي كي كومورو اليوم الثلاثاء، في حفل زفاف سيشهد رحيلها عن البلاط الإمبراطوري لأنه من عامة الشعب.

ومن المقرر أن يقام الحفل الصامت دون أي من الاحتفالات التقليدية بعد الخلافات المالية التي أحاطت بأسرة كومورو والتى كانت موضوعا لتقارير مكثفة فى اليابان .

وكان من المقرر أن تتزوج ماكو، 30 عاما، من حبيبها الجامعي في عام 2018، لكن حفل الزفاف تأجل بسبب انتقادات عامة واسعة النطاق بشأن تلك العلاقة.

وتسبب الاهتمام الإعلامي السلبي في معاناة ماكو من اضطراب ما بعد الصدمة، حسبما أعلن مسؤولو البلاط الإمبراطوري قبل وقت قصير من زواجهما.

وبعد مراسم مدنية بسيطة يوم غد الثلاثاء، يعتزم الزوجان التحدث للصحافة مرة أخرى قبل أن يغادر ماكو اليابان لبدء حياة جديدة في الولايات المتحدة حيث يعمل كومورو في مكتب محاماة .

وكان كومورو، 30 عاما، قد ذهب إلى الولايات المتحدة لدراسة القانون بعد إلغاء حفل زفافه على مكاو الذي تم الإعلان عنه بالفعل في عام 2018. وأنهى مؤخرا دراسته هناك واجتاز امتحان نقابة المحامين في نيويورك.

وماكو هي ابنة شقيق الإمبراطور الياباني ناروهيتو.

وبموجب القانون، تفقد عضوات الأسرة المالكة مركزهن الملكي إذا تزوجن من أحد عامة الناس.